Trauer in der Schlagerwelt: Die Sängerin Margot Eskens ist verstorben. Wie ihre Familie laut dem Westdeutschen Rundfunk mitteilte, verstarb die 1936 in Düren geborene Schlagerkünstlerin im Alter von 85 Jahren am vergangenen Wochenende in einem Pflegeheim am Wörthersee in Österreich. Besonders in den 50er- und 60er-Jahren feierte die Ausnahme-Sängerin große Erfolge mit Liedern wie "Cindy, oh Cindy" oder "Himmelblaue Serenade". Seit 1956 hatte Margot Eskens insgesamt 40 Millionen Tonträger verkauft und trat in zahlreichen Fernsehshows und mehreren Filmen auf.