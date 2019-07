Feiern mit euch die Jubiläumsausgabe der "Starnacht am Wörthersee": DJ Ötzi & Nik P. Bildrechte: krivograd/ipmedia

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich zwei Schlager-Sommer-Veranstaltungen in Österreich. Die "Starnacht am Wörthersee" findet in diesem Jahr zum mittlerweile 20. Mal statt. Zur Jubiläumsausgabe begrüßen Barbara Schöneberger und Alfons Haider am 20. Juli Stars wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Al Bano, Beatrice Egli, Nik P., Aura Dione, Lena, Alvaro Soler, Adel Tawil, Semino Rossi, Jeanette Biedermann, Peter Schilling und Pænda. 20-jähriges (Bühnen-)Jubiläum feiert auch Publikumsliebling DJ Ötzi - und zwar mit einer Power-Show, die direkt im Anschluss an die "Starnacht"-Liveshow über die Bühne gehen wird.



Eine Woche später, am 27. Juli, steigt das nächste Schlager- und Volksmusik-Event in der Alpenrepublik: "Wenn die Musi spielt" in Bad Kleinkirchheim. Zu Gast bei Stefanie Hertel und Arnulf Prasch sind in diesem Jahr u.a.: Hansi Hinterseer, Die Nockis, Géraldine Olivier, Marc Pircher, Bernhard Brink, Die Jungen Zillertaler, Semino Rossi, Francine Jordi, Die Amigos, Sašo Avsenik und seine Oberkrainer, G.G. Anderson und Die Schlagerpiloten. Beide Veranstaltungen werden jeweils ab 20:15 Uhr live im MDR FERNSEHEN übertragen!