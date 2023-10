Veröffentlicht wurde „Atemlos durch die Nacht“ am 29. November 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland erreichte die Single Position drei der Charts und konnte sich insgesamt 37 Wochen in den Top 10 und 117 Wochen in den Charts halten. Im März 2015 wurde der Song in Deutschland mit einer Diamantenen Schallplatte für über eine Million verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Damit zählt die Single zu einem der meistverkauften deutschsprachigen Schlager. Insgesamt wurde die Single fünf Mal mit Platin und einmal mit Diamant ausgezeichnet und verkaufte sich mehr als 1,15 Millionen Mal.