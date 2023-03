Schon in wenigen Tagen ist es soweit: Am Samstag, den 1. April 2023 präsentiert Entertainer Andy Borg eine Sonderausgabe seiner Sendung "Schlager-Spaß". Dieses Mal steht das Thema Frühlingserwachen im Mittelpunkt der Show.

Andy Borg freut sich auf seine Show. Bildrechte: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Mit Semino Rossi, den Paldauern, Monique, Vanessa Neigert, Steven Fischer, Harpo sowie den Fetzig’n aus dem Zillertal werden wieder spannende Gäste aus Schlager und volkstümlicher Musik erwartet. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk wird erneut die Sendung im Programm ab 20:15 Uhr übertragen.



Bereits seit 2018 lädt Andy Borg mit viel Charme, Humor und Herzlichkeit Stars in seinen urigen Weinkeller und sorgt so für einen geselligen Schlagerabend. Die Gäste präsentiere neue Hits sowie beliebte Evergreens. Die Sendung ist im Anschluss auch in der ARD Mediathek zu sehen.