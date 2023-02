Zu ganz viel „Schlager-Spaß“ und einen geselligen Abend lädt Entertainer und Sänger Andy Borg seit fast 5 Jahren regelmäßig im SWR Fernsehen ein und sorgt immer wieder für hohe Einschaltquoten.

Am 11. März wird die Sause aus der gemütlichen Weinstube einmalig auch ab 20:15 Uhr im MDR Fernsehen gezeigt. In der zweistündigen Sendung werden nicht nur aktuelle Schlagerhits präsentiert, sondern auch berühmte Evergreens. Dazu hat der in Deutschland lebende Österreicher Andy Borg wieder tolle Gäste eingeladen: Neben Stefanie Hertel mit ihrer Dirndl-Rock-Band und Vater Eberhard Hertel werden Mitch Keller, Reiner Kirsten, Amelie Ricca, Gitti & Erika sowie die Orig. Willerthaler für richtig Partystimmung sorgen. Außerdem werden die Eltern von Andy Borg im Publikum dabei sein, wie er bereits verraten hat.