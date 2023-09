Nun hatte die Künstlerin auch bei einem ihrer Auftritte in Wien einen schönen privaten Moment und tat, was sie ganz selten macht, sie sprach über ihr Töchterchen. Laut des Nachrichtenportals "oe24.at" unterhielt sich Helene Fischer nach einem ihrer Songs mit dem Publikum und bekam von einem kleinen Fan eine sehr niedliche Frage gestellt. Das Mädchen wollte wissen, wie es Helenes Tochter Nala geht, worauf sie antwortete:

Die Musikerin sucht während der Konzerte auch immer wieder direkten Kontakt zu ihren Fans: In Köln holte sie sich mehrere Kinder auf die Bühne und fühlte sich sichtlich wohl in der Kinderschar und gab einen kleinen Einblick in ihre Familienplanung.