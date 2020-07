Was für ein Auftritt: als Florian Silbereisen sich bei Schlager, Stars und Sterne das Akkordeon umschnallte, konnte man sich schon denken, dass nun ein denkwürdiger Moment folgen würde. Dass der Moderator und Schlagerstar das Instrument sehr gut beherrscht, wussten wir natürlich schon von vielen tollen Einlagen, die der Showmaster über die Jahre in den Feste-Shows gezeigt hat. Gerade erst zeigte er sein Können noch einmal auf dem Weg zur Arbeit in den Kitzbüheler Alpen zu "Schlager, Stars & Sterne". Mit dem Instrument seiner Wahl ausgestattet spielte er uns ein kleines Lied in der Seilbahn-Gondel.