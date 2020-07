Der Berg ruft: So hoch hinaus ging es für Florian Silbereisen und seine Gäste noch nie! Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen geht es los, wenn der Showmaster und Schlagerstar am 25. Juli um 20:15 Uhr live seine musikalischen Gäste empfängt bei Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich - und diese haben es wirklich in sich! Hier findet ihr schon einige der Künstler, die Florian Silbereisen unter anderem begrüßen wird - am See, auf dem See und im See!