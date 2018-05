So prachtvoll und romantisch hat Florian Silbereisen den Schlager noch nie gefeiert: mit Wunderkerzen und Feuerwerk, mit Lampions und Lichterketten! Am ersten Juni-Samstag präsentiert der Showmaster live im Ersten und im ORF die große Open-Air-Eurovisionsshow SCHLAGER, STARS & STERNE - DIE SCHLOSSPARTY IN ÖSTERREICH. Im Park von Schloss Kaps in Kitzbühel begrüßt er Andreas Gabalier, Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Klubbb3, Ben Zucker, Michelle und viele weitere Stars (Änderungen vorbehalten!).



Die Zuschauer können sich auf viele Hits zum Mitsingen freuen - von "Griechischer Wein" bis "Hulapalu" - aber natürlich auch auf die lang ersehnten neuen Hits von Andreas Gabalier! Außerdem bereitet Florian Silbereisen eine ganz besondere Überraschung vor ...