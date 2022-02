Weltkrebstag Diese Schlagerstars engagieren sich gegen Krebs

Es ist ein ungewohntes Bild: Normalerweise grinst, lacht oder blödelt Mickie Krause auf den Fotos seines Instagram-Kanals. Doch am 4. Februar postet der Party-Schlagersänger ein ganz ernstes Foto, denn es geht um Krebs. Der Sänger will am Weltkrebstag ein Zeichen setzen und zur Vorsorge aufrufen. Im Text unter seinem Foto schreibt er, dass seit Beginn der Corona-Pandemie viel weniger Menschen zu einer Vorsorge gegangen seien. Der 51-Jährige will seinen Followern außerdem die Angst vor dem Arztbesuch nehmen.