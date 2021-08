Vor 30 Jahren hatte Florian Silbereisen seinen ersten Auftritt bei Karl Moik in der Sendung „Wie die alten Sungen“. Genau 30 Jahre später gab es nun eine Zugabe dieses Auftritt bei der Schlagerstrandparty zum Geburtstag. Denn zu Gast in der Livesendung aus Gelsenkirchen waren die Musiker, die Florian bei seinem ersten Auftritt zur Seite gestanden hatten: „Die lustigen Almdudler“ Christian Vordermeier und Gottfried Wölfl. Beide waren am Beginn von Florians Karriere unmittelbar dabei gewesen und überraschten mit ihrem Kommen den Entertainer und das Publikum. Christian Vordermeier war sogar sein erster Harmonika-Lehrer und plauderte gleich mal aus, wie der junge Florian sich damals so angestellt hat.