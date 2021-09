Tolle Stimmung bei der Schlagerstrandparty. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dabei gab es ordentlich was zu feiern, denn Florian Silbereisen feierte mit seinen Gästen nicht nur seinen 40. Geburtstag, sondern auch sein unglaubliches 30. Bühnenjubiläum. Im August 1991 war er damals das erste Mal in einer Sendung von Entertainer Karl Moik aufgetreten.



Am Samstag, den 18.09.2021, wird die große Eurovisionsshow um 20:15 Uhr nun noch einmal im MDR Fernsehen gezeigt. Freut euch auf eine Sendung voller Überraschungen und mit einigen Knalleffekten. Unter den Gästen sind: