Nach dem großen Erfolg der KLUBBB3-Hüttenparty im vergangenen Jahr, geht "Schlager und Schnee" 2018 in die zweite Runde! Einmal mehr werden Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle den Gutshof Flachau zum Beben bringen und allen Ski- und Schneehasen zeigen, was es heißt, eine richtige Schlagerparty zu feiern. Denn dieses Mal sind noch mehr Stars am Start, um durchgefrorenen Partygästen ordentlich einzuheizen.



Die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen können sich auf einen Abend Winterurlaub freuen, der keine Wünsche offen lässt: Ob romantisch, zünftig oder stimmungsvoll - jede Gemütslage kommt auf ihre Kosten. Zu Gast bei Florian Silbereisen und seinen KLUBBB3-Bandkollegen sind u.a. Beatrice Egli, Ben Zucker, Stefanie Hertel, Semino Rossi, Francine Jordi, Jürgen Drews, Andy Borg, Voxxclub, Maximilian Arland, Anita und Alexandra Hofmann, Mickie Krause, die Zipfelbuben, Die jungen Zillertaler, die Grubertaler und Johanns Erben.