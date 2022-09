Schlagerbooom mit Florian Silbereisen abgesagt - Diese Show gibt es stattdessen

Am 22. Oktober 2022 sollte es wieder soweit sein: Florian Silbereisen wollte mit den Stars der Branche und den Fans eine riesige, bunte Schlager-Party in der Dortmunder Westfalenhalle feiern. Nicht umsonst lautet der Untertitel des Schlagerboooms "Alles funkelt! Alles glitzert!". Normalerweise versammeln sich dafür 10.000 Schlagerfans in der Eventhalle und feiern gemeinsam mit vielen Schlagerstars.

Doch eben das erschwert in diesen Zeiten auch eine genaue Planung. Da nicht abzusehen ist, wie sich Corona in diesem Herbst entwickeln wird, ist ein verantwortungsbewusstes Handeln und Verhalten in einer geschlossenen Event-Halle mit dicht gedrängten Fans nur schwer möglich. Wie schwierig die Planung einer solchen Show in diesen Zeiten ist, darüber spricht Showmaster Florian Silbereisen in der Talkshow "Riverboat" am Freitag, den 30. September, um 22:00 Uhr im MDR.