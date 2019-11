Darauf haben alle Schlagerfans gewartet: Nach einem Jahr ist es am 2. November endlich wieder soweit und der SCHLAGERBOOOM 2019 steht an! Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" empfängt Florian Silbereisen wieder die Crème de la Crème des deutschen Schlagers und wie schon im letzten Jahr werden für das Mega-Event in der Dortmunder Westfalenhalle keine Mühen gescheut. Hier erfahrt ihr alles während des Mega-Events!

Und noch jemand hat ein ganz besonderes Ticket für den Schlagerbooom 2019 gelöst. Schlager-Newcomer Julian Reim, Sohn von Schlagerstar Matthias Reim, hat bei der "Schlagerchance in Leipzig" das letzte Ticket für die ganz große Bühne beim Schlagerbooom gelöst. In einem Wettbewerb mit anderen Durchstartern der Schlagerszene wie Linda Hesse, Marina Marx und Julian David setzte er sich im Oktober in Leipzig durch. Der Preis war ein Auftritt beim Schlagerbooom 2019 in Dortmund. Unterstützt wurde Reim dabei von seinem Schlager-Paten Giovanni Zarrella.