Damit hatte sie sicher nicht gerechnet: Michelle erhält dreimal Gold – für ihr Album „Tabu“, für „Das ultimative Best of“ und für das Album „Ich würd es wieder tun“. Die Freude bei Michelle war natürlich riesig, als Showmaster Florian Silbereisen sie direkt nach ihrem Auftritt beim SCHLAGERBOOOM auf der Bühne abfing und ihr die goldene Nachricht überbrachte. Und sie wusste auch direkt, bei wem sie sich bedanken musste - ihren Fans.

Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können, denn auch sonst gibt es bei Michelle einiges zu feiern: Genau 20 Jahre ist es her, dass die Sängerin mit dem Titel „Wer Liebe lebt“ beim Eurovision Song Contest antrat. Damals erreichte sie mit der gefühlvollen Ballade bei dem europäischen Musikwettbewerb den achten Platz. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, erscheint der Song im neuen, modernen Gewand. Und es gibt noch ein zweites Jubiläum: Gerade erst kündigte sie ihr neues Album „Das war’s... noch nicht – 30 Jahre Michelle“ an – auf mysteriöse Art und Weise. Auf der Platte wird es „Songs aus meiner Karriere im Sound von morgen und neue Hits“ geben, wie die Sängerin auf ihrer Instagram-Seite ankündigte. Auch die neue Version von „Wer Liebe lebt“ wird Teil des Albums sein. Neben dem Album soll es im nächsten Jahr außerdem auch eine Tour geben – 2022 wird also ein gutes Jahr für alle Michelle-Fans.