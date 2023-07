Am Samstagabend haben die Jungs diese Überraschung auf der Bühne beim Schlagerbooom verkündet und direkt ihren ersten Auftritt mit dem Song "I.O.I.O." hingelegt. Von Aufregung beim "Neuen" keine Spur. Trotz tausender Zuschauer in der Arena und Millionen vor dem TV sorgte er mit seinen vier Kollegen für eine super Stimmung.

Kein Wunder: Prince Damien hat schließlich schon einiges an Bühnenerfahrung sammeln können. Der 32-jährige Sänger gewann 2016 die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" . Seine darauffolgende Debüt-Single "Glücksmoment" verschaffte ihm einen Nummer-Eins-Hit. Vier Jahre später nahm er am "Dschungelcamp" teil und holte sich auch dort die Krone!

Die Gründungsmitglieder von TEAM 5ÜNF: Jay Khan und Marc Terenzi. Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

Im März 2021 erschien die Debüt-Single "Komm zurück zu mir", eine deutschsprachige Version von Take Thats "Back for Good". Nachdem Marc Terenzi im März unentschuldigt bei einem Auftritt gefehlt hatte, flog er kurzerhand aus der Band.



Bereits im Herbst 2022 hatte es einen Wechsel in der Band gegeben. Sven Light hatte TEAM 5ÜNF verlassen, dafür war Daniel Johnson ins Team gekommen. Außerdem gehören der amerikanische Tänzer und Sänger David Lei Brandt sowie Joel de Tombe, der schon Teil einer holländischen Boyband war, zur Band.