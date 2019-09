SCHLAGERBOOOM 2019 - ALLES FUNKELT! ALLES GLITZERT! SCHLAGERBOOOM 2019 - Zum ersten Mal Tickets für die Generalprobe

Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert" verwandelt sich die Dortmunder Westfalenhalle am 1. und 2. November in ein riesiges Lichtermeer. Zum ersten Mal gibt es für die von Florian Silbereisen moderierte Show Tickets für die Generalprobe am 1. November um 20:15 Uhr.