Musik stand für Eric Philippi schon immer an erster Stelle. Der 1997 geborene Sänger war schon als kleiner Junge der Entertainer auf jeder Familienfeier. Dabei überzeugte er aber nicht nur stimmlich, denn Eric Philippi zeigte auch früh sein Talent an verschiedenen Instrumenten. Als Multiinstrumentalist spielt er unter anderem Trompete, Klavier und Gitarre. In jungen Jahren erblühte auch seine Liebe zum Schlager: