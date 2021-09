Ihr französischer Akzent lässt einen sofort träumen: Von großen Gefühlen, gutem Essen und dem französischen Savoir-vivre. Romy Kirsch weckt direkt Hoffnungen auf eine neue Mireille Mathieu in der Schlagerwelt. Mit der Schlager- und Chansonlegende will sie sich sicher nicht vergleichen, dennoch ist es auch ihre Musik die Romy Kirsch immer inspiriert hat.

Romy Kirschs Debütalbum: "Leben & l'amour". Bildrechte: TELAMO

Doch wie kommt eine junge Französin dazu, eine Leidenschaft für deutschen Schlager zu entwickeln? Zum einen kommt Romy Kirsch aus dem Elsass, der französischen Region direkt an der deutschen Grenze. Die deutsche Kultur und Sprache sind ihr also keineswegs fremd. Außerdem habe sie schon als Kind zusammen mit ihrer Großmutter sehr viel deutschen Schlager gehört. Und so zählt sie neben Mireille Mathieu eben auch Andrea Berg, DJ Ötzi und Roland Kaiser zu ihren Inspirationsquellen. Aktuell arbeitet sie noch als ausgebildete Physiotherapeutin, doch schon bald soll die Musik vom Hobby zum Beruf werden.



Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von Schlagersänger und Produzent André Stade. Er zeigt sich für die Komposition und Produktion ihres Debütalbums verantwortlich, welches am 3. September erscheint. "Leben & l'amour" heißt das Werk und zeigt schon im Titel die deutsche und die französische Seite der Sängerin. Sie selbst zeigt sich sehr zufrieden mit ihrem Erstlingswerk: "Das Ergebnis ist ein bunter Mix, der zu jeder Stimmung passt: Verliebt, melancholisch oder einfach nur total glücklich und befreit“, findet Romy Kirsch. Bei der Schlagerchallenge.2021 will sie nun auch die Experten und Zuschauer überzeugen.