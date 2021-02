SCHLAGERCHAMPIONS Howard Carpendale für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Die EINS DER BESTEN für sein Lebenswerk ging bei den SCHLAGERCHAMPIONS am Samstagabend an Howard Carpendale. Als der 75-Jährige die Auszeichnung entgegennahm, stellte er jedoch direkt klar: "Ich bin aber noch nicht fertig!"

1946 kam Howard Carpendale im südafrikanischen Durban zur Welt. Schon früh entwickelten er zwei Leidenschaften: Sport und Musik. Egal ob Kugelstoßen, Rugby oder Skifahren, Howard Carpendale war immer in Bewegung. Am Ende gewann aber die Musik und so wollte Howard mit 18 dahin, wo die angesagteste Musik dieser Zeit herkam: aus Europa, genauer gesagt England.