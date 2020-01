Bildrechte: MDR

Geboren wurde sie 1990 in Ulm. Schnell entdeckte sie ihr musikalisches Talent, bekam Flöten-, Gitarren- und Klavierunterricht und sang auch im Schulchor. 2016 trat sie bei der Talent-Show "The Voice of Germany" an. Nur zwei Jahre später war sie mit den Jungs von Feuerherz auf Tournee.



Im vergangenen Jahr war sie eine der Kandidatinnen bei der "Schlagerchance in Leipzig". Dort füllte sie unseren Steckbrief aus, der einige interessante Details ans Licht brachte. So sind Helene Fischer und Ben Zucker ihre großen Idole.