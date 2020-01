Die Show "SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN" findet im Berliner Velodrom statt. Das Velodrom liegt im Stadtbezirk Prenzlauer Berg und ist in den Europasportpark Berlin eingebunden. Da das Velodrom über keine eigenen Besucherparkplätze verfügt, wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die nächstgelegene Haltestelle ist der S-Bahnhof Landsberger Allee.



Besuchern, die von außerhalb Berlins anreisen, wird geraten, den Parkplatz Berlin Alexanderplatz zu nutzen und von dort die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die S-Bahn fährt vom Alexanderplatz bis zum S-Bahnhof Landsberger Allee lediglich sechs Stationen, von dort gibt es einen direkten Zugang zum Velodrom.



Wenn Ihr mit dem Auto direkt zum Velodrom fahren möchtet, habt Ihr in der Rudi-Arndt-Straße und in der Cotheniusstraße die Möglichkeit zu parken. Außerdem ist es möglich euer Auto im Parkhaus Forum Landsberger Allee abzustellen.