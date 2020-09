Es ist endlich wieder soweit: Auch in diesem Jahr gibt Schlagerstar und Showmaster Florian Silbereisen Künstlern eine einmalige Chance auf einen ganz großen Auftritt! Die Vorbereitungen für die Show "DAS GROßE SCHLAGERJUBILÄUM" laufen schon auf Hochtouren und es ist noch ein einziger Platz auf der Bühne frei! Aber den gibt es natürlich nicht einfach so. Bei der "SCHLAGERCHANCE in LEIPZIG" kämpfen einige Künstler musikalisch um die Möglichkeit beim Schlagerjubiläum dabei zu sein.