Wer schafft es in die ganz große Eurovisionsshow? Bei Florian Silbereisen bekommen vier Kandidatinnen und Kandidaten am 29. September um 20:15 Uhr im MDR die "Schlagerchance in Leipzig 2023". Die Newcomer bekommen die Gelegenheit für ein Bühnenticket beim Schlagerbooom. Unterstützt werden sie dabei von je einer Patin oder Paten.

Das sind prominenten Paten nebst einer Patin

Eloy de Jong

Eloy de Jong Bildrechte: dpa Der Schlagersänger und Moderator Eloy de Jong wurde Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der Boygroup "Caught in the Act" bekannt. Nach deren Auflösung startete er 2004 eine Solo-Karriere als Schlager- und Pop-Sänger. 2018 erreichte er mit seinem deutschsprachigen Album "Kopf aus - Herz an" Platz eins der deutschen Albumcharts.

Michelle

Michelle singt auf der Bühne in Kitzbühel. Bildrechte: IMAGO/HOFER Die "Wer Liebe lebt"-Interpretin Michelle, feierte in diesem Jahr mit einer Tournee und ihren Fans bereits ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Während ihrer Karriere warf die Sängerin auch mehrere Male das Handtuch, verließ die Show-Welt. Doch immer wieder gab es ein Comeback. Mittlerweile hat die zierliche Blondine 16 Alben veröffentlicht und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie zwei Mal den "Echo" und zwei Mal die "Goldene Stimmgabel".,

DJ Ötzi

DJ Ötzi. Bildrechte: IMAGO / SKATA Entdeckt wurde das Talent von DJ Ötzi bei einem Karaoke-Wettbewerb, damals verdiente er sein Geld noch als Koch. Trotzdem ging es nicht gleich auf die großen Bühnen für ihn. Er arbeitete anschließend als DJ und Animateur in seiner Heimat Österreich, aber auch in Urlaubsregionen auf Mallorca und in der Türkei. Im Jahr 2000 kam dann der große Durchbruch mit "Anton aus Tirol", der sich ganze 75 Wochen in den österreichischen Charts halten konnte. Es folgten unzählige weitere Party-Hits. Mit über 16 Millionen verkaufter CDs gilt DJ Ötzi mittlerweile als einer der erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum.

Frank Schöbel