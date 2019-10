Genau zwei Wochen vor DER Schlagershow des Jahres wird es schon einmal richtig spannend. Der letzte Platz auf der Bühne beim "SCHLAGERBOOOM 2019" wird vergeben und vier Kandidaten haben die Chance auf diesen Platz.



Wer wird es schaffen? Wer wird auf der Bühne stehen, vor 12.000 Schlagerfans in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle, wenn es heißt "SCHLAGERBOOM 2019 - Alles funkelt! Alles glitzert!"? Eine Frage die viele Fans bewegt. Die Namen der Bewerber sind natürlich noch streng geheim. Aber jeder von ihnen bekommt hochkarätige Unterstützung. Die Paten geben den Kandidaten nicht nur wichtige Tipps zu ihrem Auftritt, sie stehen sogar gemeinsam mit ihm auf der Bühne. In diesem Jahr sind Ute Freudenberg, Giovanni Zarrella, Inka Bause und Semino Rossi an der Seite der Bewerber.