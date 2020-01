In dieser Sendung erfahrt ihr die 50 meistverkauften deutschsprachigen Schlager-Alben des Jahres 2019. Wer regelmäßig die MDR-Sendung "Die Schlager des Monats" gesehen hat, wird eine Vorstellung davon haben, welche Alben das sind. Aber, so Moderator Bernhard Brink, es wird auch Überraschungen geben.

Da es sich um eine Spezialausgabe handelt, sind dieses Mal eine ganze Reihe Schlagerstars bei Bernhard Brink zu Gast. G.G. Anderson , der im Dezember 2019 bereits 70 Jahre alt geworden ist, denkt noch nicht daran, mit der Musik aufzuhören. Erst im Oktober 2019 hat er sein aktuelles Album " Alles wird gut" veröffentlicht. Der Song darauf "Du bist mein kleiner Diamant" ist seinem behinderten Sohn Philipp, der an Autismus leidet, gewidmet. Das Album "Alles wird gut" könnt ihr hier auf unserer Seite mit Beginn der Sendung gewinnen.

Newcomerin Marina Marx startete ihre Schlagerkarriere 2018 als Support-Act der Schlager-Band "Feuerherz". Marinas markante Stimme prägt sich ein, ihre erste Single "One Night Stand" erschien im Februar 2019.

Wer diese Stimme hört, kriegt sie nicht mehr aus dem Kopf. Rau, zärtlich und mit ganz viel Leidenschaft bringt Marina Marx 100 % das rüber, was sie fühlt - was wir alle fühlen. Denn das Leben besteht nicht nur aus rosarotem Weichzeichner: Uns bewegen auch unsere wilden Nächte und wunderbaren Fehler - und hier ist endlich eine starke Frau, die sich traut, darüber zu singen.

Fantasy können sich über einen fantastischen Erfolg im vergangenen Jahr freuen - verraten wird er erst in der Sendung. Fakt ist, dass Freddy Malinowski und Martin Hein mit ihrem Album "Casanova" , das im September 2019 erschienen ist, Platz eins der deutschen Albumcharts erstürmte. Auch mit ihrem Jubiläumsalbum "Das Beste von Fantasy - Das große Jubiläumsalbum" (veröffentlicht 2018) konnten die beiden große Erfolge feiern. In diesem Jahr gehen Fantasy übrigens ab Herbst auf große Casanova Arena Tour.

Eigentlich sollte es nur ein kleiner Ausflug in den deutschen Schlager werden. Giovanni Zarrella wollte schon immer mal einige deutschsprachige Schlager-Klassiker in seiner italienischen Muttersprache aufnehmen. Das Ergebnis war einfach umwerfend. Gleich nach der Veröffentlichung im Sommer stieg "La vita è bella" auf Platz zwei der Charts ein und hält sich seitdem in den Hitlisten. Vor einer Woche ist Giovanni Zarellas Album als Gold-Edition mit fünf zusätzlichen Songs erschienen, Giovanni singt u.a. "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott und "Jugendliebe" von Ute Freudenberg auf italienisch. Die Gold-Edition von Giovanni Zarrellas Album "La vita è bella" könnt ihr hier mit Beginn der Sendung gewinnen.