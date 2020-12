Und kein anderer wäre dafür besser geeignet als Schlagerexperte Bernhard Brink. Er ist schließlich nicht nur selbst seit vielen Jahren als Sänger mittendrin in der Schlagerwelt, er präsentiert auch jeden Monat zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk die Schlager des Monats und weiß immer genau, was in der Schlagerszene gerade los ist.

Prominente Unterstützung

Natürlich hat sich Bernhard Brink auch wieder einige Gäste für seine Rückschau geladen. So wird er unter anderem mit dem Schlager-Durchstarter schlechthin auf dessen Jahr zurückblicken - und das hatte es wirklich in sich. Ramon Roselly war den wenigsten ein Begriff, bevor er im April mit einem Rekordergebnis den Sieg bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" holte. Das Besondere daran: Er gewann die Herzen der Zuschauer nicht mit aktuellen Popsongs oder Rock-Klassikern, sondern mit alten Schlagern. Von da an gab es für Ramon Roselly im Jahre 2020 nur noch in eine Richtung - kerzengerade nach oben.

Vom SchlagerXirkus bis zur Goldenen Henne