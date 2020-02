An Pfingsten dreht sich in der Motorsport Arena in Oschersleben alles um den Schlager.

An Pfingsten dreht sich in der Motorsport Arena in Oschersleben alles um den Schlager.

An Pfingsten dreht sich in der Motorsport Arena in Oschersleben alles um den Schlager. Bildrechte: Collage: MDR, Bilder: SchlagerDome/Jegasoft/imago/Krieger/CHROMORANGE/MDR/Steffen Junghans

Es ist eine Premiere im deutschen Schlager: Am Pfingstwochenende (29. Bis 31. Mai 2020) wird in Mitteldeutschland das wohl erste mehrtätige Schlagfestival Europas stattfinden. So zumindest kündigen es die Veranstalter an. Ähnlich wie bei „Rock am Ring“ auf dem Nürburgring soll in und um der Motorsport Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt mehrere Tage lang gesungen, gefeiert und geschlemmt werden.