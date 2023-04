Für das Osterrezept verknetest du zunächst Weizenmehl, Öl, Wasser, Salz und Lebensmittelfarbe mit einem Handmixer mit Knethaken zu einem glatten Teig und lässt diesen circa 20 Minuten ruhen. Anschließend rollst du den Teig zu einem Rechteck von ca. 42 cm x 30 cm aus, schneidest ihn in 2,5 cm Streifen und wickelst ihn von der Spitze angefangen fest um die Schillerlockenförmchen. Danach drückst du das Teigende fest, legst es auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und bäckst den Teig im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober/Unterhitze ca. 18 Minuten. Nach dem Auskühlen kannst du die Förmchen vorsichtig herausziehen.

Wasche die Erdbeeren und den Spinat, trockne sie und schneide sie in kleine Stücke. Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten.Nun musst du Essig, Senf, Dicksaft, Basilikum, Salz und Pfeffer mit einem kleinen Schneebesen verquirlen und nach und nach Öl zugeben, bis eine cremige Vinaigrette entstanden ist. Abschmecken, mit Erdbeeren und Spinat mischen und etwas durchziehen lassen.



Vor dem Servieren kannst du die Füllung in die Hörnchen füllen. Für den perfekten Möhrenlook ein Bund Dill als Möhrengrün drapieren.