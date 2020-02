Eigentlich geht es in der Schlagerwelt fast so zu, wie in einer großen Familie. Wenn es dann auch noch auf Tour geht, wird es so richtig schön. Am Freitag startet "DAS GROSSE SCHLAGERFEST.XXL- Die Party des Jahres". Die von Florian Silbereisen moderierte Show tourt dann drei Monate durchs Land. Im Team sind: Marianne Rosenberg, Oli P., Matthias Reim, Christin Stark, Ross Antony, Sonia Liebing, Thomas Anders, die Draufgänger, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews und die DDC Breakdancer. Außer Matthias Reim, dessen Freundin Christin Stark auch dabei ist, sind alle weg von ihrer Familie und dennoch ist die Vorfreude groß: