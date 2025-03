Die Schlagerfans können sich auf ganz, ganz viele Hits der heutigen Schlagerbranche freuen. Wir haben von Newcomern bis Oldies alles am Start was gut platziert ist.

So macht Christin Stark Lust auf die erste Ausgabe der "Schlagerhitparade". Gewohnt lässig und sympathisch führt die 35-Jährige durch die neue Show, die am Freitag, den 14. März um 20:15 Uhr zum ersten Mal im MDR Fernsehen ausgestrahlt wird. Wer es nicht abwarten kann, kann sich die Show schon jetzt in der ARD Mediathek anschauen.