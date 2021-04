Benedikta, Phil, Lena und Miguel - das sind die Schlagerkids. Die vier Newcomer mischen seit einiger Zeit mit ihrem Schlagersound die Branche auf und haben vor kurzem auch ihr erstes Album "Vol. 1" veröffentlicht. Doch in der Öffentlichkeit traten sie zuletzt nur zu dritt auf - ohne Benedikta. Phil, Lena und Miguel haben sich nun auf ihrem Instagram-Kanal dazu geäußert und die Gemüter beruhigt.

Wir wurden oft gefragt, warum Benedikta nicht dabei ist und das hat einfach den Grund, dass sie ziemlich aufgeregt ist und ziemlich Lampenfieber hat. Und deswegen jetzt erstmal bei Auftritten in der Öffentlichkeit nicht dabei sein kann.

Also kein Grund zur Sorge. Des Rätsels Lösung ist ganz einfach: Lampenfieber , ein Phänomen vor dem auch die größten Künstlerinnen und Künstler nicht gefeit sind. Verständlich, dass Benedikta in ihren jungen Jahren, dann lieber erst einmal auf große Shows und Auftritte verzichtet. Dennoch betonen die anderen drei Schlagerkids ganz deutlich, dass sie weiterhin ein Teil von ihnen ist.

Wir wünschen Benedikta alles Gute und sie ist ja immer noch Mitglied, sie ist nur bei den öffentlichen Fernsehauftritten nicht dabei. (...) Wir wollen nur, dass es ihr gut geht und wenn es ihr gerade nicht so viel spaß macht, wegen des Lampenfiebers, dann ist das völlig okay.

Am vergangenen Wochenende traten sie zwar ohne Benedikta bei der TV-Show "The Voice Kids" auf, dennoch ist sie im Herzen immer dabei. So betont ihr Kollege Phil: "Sie wird auf jeden Fall immer ein Schlagerkid bleiben." Vielleicht ist sie ja auch bald wieder auf der Bühne mit dabei.