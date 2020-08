Endlich ist es soweit und der Sommer ist da. Und wie könnte man den Sommer besser feiern, als mit einer ordentlichen Strandparty? Genau das hat Florian Silbereisen vor, denn Sommer und Strand - das gehört einfach zusammen wie Lagerfeuer und Musik . Der Sänger und Moderator bringt diese wunderbaren vier Dinge am 14. August zusammen, wenn es um 20:15 Uhr im MDR heißt: SCHLAGERLAGERFEUER - DIE STRANDPARTY 2020!

Natürlich feiert Florian Silbereisen nicht allein, sondern mit einer Menge großer Schlagerstars, die er sich an sein Schlagerlagerfeuer eingeladen hat. Ihr seid gespannt, wer am knisternden Feuer durch den Sand rocken wird? Wir haben einige der tollen Gäste in unserer Bildergalerie für euch: