So feiern wir den Sommer bei uns: Florian Silbereisen begrüßte bei SCHLAGERLAGERFEUER - DIE STRANDPARTY 2020 seine Gäste am Heidesee in Halle an der Saale. Und diese Party hatte es in sich - bei diesen Gästen aber auch kein Wunder, denn Florian Silbereisen hatte wirklich die Cème de la Crème der deutschen Schlagerszene um sich herum am Feuer versammelt. Die Stimmung am Strand des Heidesees war dementsprechend großartig und brachte Sommerfeeling pur. In unserer Bildergalerie gibt es einige Eindrücke von der Party.