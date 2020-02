Florian Silbereisen feiert den Schlager und die Liebe in seiner neuesten Show Schlagerlovestory. Und er kann sich auf großartige musikalische Gäste freuen. Die ersten Bestätigungen sind nun offiziell, mit dabei werden unter anderem so tolle Künstler sein wie Schlagerbarde Howard Carpendale, Sonnenschein Beatrice Egli, Sängerin Vicky Leandros, Thomas Anders, der am Tag zuvor sein gemeinsames Album mit Florian Silbereisen auf den Markt bringt, und Superstar Ben Zucker. Außerdem werden die Paare Jana Ina und Giovanni Zarrella sowie Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zu Gast sein.