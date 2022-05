"Hossa" heißt es am 1. und 2. Juli endlich wieder auf der Hamburger Reeperbahn. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, hat das der Cityausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte am 9. Mai 2022 beschlossen. Auch die Harley Days und der Christopher Street Day dürfen in diesem Jahr wieder stattfinden, so die Zeitung. SPD-Fraktionschef Oliver Sträter sagte dem Blatt: "Der Cityausschuss hat keine Einwendungen gegen diese drei Großveranstaltungen". Der letzte Schlagermove wurde 2019 in Hamburg gefeiert.