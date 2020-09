Ein Schlagerradio muss natürlich auch eine Hitparade haben! Am besten eine, bei der die Hörerinnen und Hörer selbst bestimmen, wer ihre Nummer eins ist. MDR SCHLAGERWELT kooperiert hier mit Bayern plus, dem seit Jahren erfolgreichen Schlagerradio des Bayerischen Rundfunks. Die Auswahl der Neuvorstellungen liegt in der Hand des erfahrenen Musikredakteurs Harry Blaha, der die Deutsche Schlagerparade meistens auch selbst präsentiert. Der Höhepunkt der Woche für jeden Schlagerfreund von der Altmark bis zur Zugspitze! Denn Harry Blaha legt nicht nur die aktuellen Hits auf, er plaudert auch ausgiebig mit Stars und Sternchen!



Live auf Bayern plus freitags von 19 bis 21 Uhr und zeitversetzt in der MDR SCHLAGERWELT samstags von 18 bis 20 Uhr.