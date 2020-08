Ross Antony begrüßt seine Schlagerfreunde in gewohnt buntem Outfit.

Ross Antony begrüßt seine Schlagerfreunde in gewohnt buntem Outfit. Bildrechte: MDR / Saxonia Entertainment / Tom Schulze

Diese Party steht voll im Zeichen des Sommers, ganz nach dem Motto: Raus aus dem Studio – rein in den Strandkorb. Ross Antony lädt ein zu Musik und ganz viel Spiel-Spaß. Denn es wird nicht nur gesungen, sondern auch das ein oder andere sportliche Duell ausgefochten. So gibt es zum Beispiel ein spannendes Schlauchboot-Duell. Ob da alle wieder trockenen Fußes an Land kommen?