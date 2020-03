Schlagerparty mit Ross Antony findet nicht in Oberwiesenthal statt

Meine Schnuckies, es war leider nicht zu vermeiden - die Schlagerparty wird auf Grund der aktuellen Situation nicht am 28.03. in Oberwiesenthal stattfinden können. Ich bin sehr traurig, hatte ich mich doch ganz besonders auf meine erste MDR-Liveshow mit EUCH gefreut. Aber ich vertraue den Experten und dem MDR, gemeinsam arbeiten wir an einer Lösung, dass wir vielleicht trotzdem am 28.03. den Weg in Eure Wohnzimmer über die Mattscheibe finden. Ich drücke Euch, passt gut auf Euch auf! Sobald es NEWS gibt, melde ich mich. Euer Rossy.

