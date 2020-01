Ross Antony live Die Schlagerpartys mit Ross starten durch

Ross Antony kommt zu Euch: Die Schlagerpartys mit Ross beschreiten 2020 ganz neue Wege! Nicht nur findet die Sendung live statt, das Schlager-Spekatel steigt außerdem unter freiem Himmel! In der ersten Folge wird Ross am 28. März alle Schlagerfans in Oberwiesenthal empfangen. Da wird sich neben den Stars der Schlagerszene sicherlich auch der eine oder die andere Vertreter/in der örtlichen Sportprominenz die Ehre geben!