Ross Antony geht LIVE - und zwar im MDR, wenn er 2020 mit den Schlagerpartys mit Ross richtig durchstartet. Die Sendungen finden nicht im Studio statt, sondern unter freiem Himmel bei Euch vor der Tür! In der ersten Folge wird Ross am 28. März alle Schlagerfans in Oberwiesenthal auf der Freilichtbühne direkt am Hauptskihang empfangen und Farbe in den Oberwiesenthaler Frühling bringen. Da wird sich neben den Stars der Schlagerszene sicherlich auch der eine oder die andere Vertreter/in der örtlichen Sportprominenz die Ehre geben!

Stars, Stars, Stars

Lied und Spiele

Neben tollen musikalischen Auftritten wird es lustige Spiele mit den Stars, überraschende Duette und alle weiteren Zutaten für zwei Stunden beste Unterhaltung ohne Unterbrechung geben. Das Publikum vor Ort und zuhause kann sich also auf eine Menge Spaß mit Ross Antony und seinen Gästen freuen.

Ihr könnt am 28.03.2020 live vor Ort an der Freilichtbühne in 09484 Oberwiesenthal / Vierenstraße dabei sein. Der Eintritt ist frei! Kostenfreie Tickets für die Show in Oberwiesenthal, die zum Einlass berechtigen, erhaltet Ihr per Mail über: ticket@saxonia-entertainment.de mit dem Betreff Schlagerparty Oberwiesenthal. Die gewünschten Tickets werden Euch dann per Mail zugeschickt. Beginn der Show ist 20.00 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr.

Drei Shows 2020

Auch die Termine für die weiteren Schlagerpartys mit Ross in diesem Jahr stehen bereits fest: Am 8. August feiert Ross mit seinen Fans eine Beachparty mit allem drum und dran. Am 17. Oktober wird es dann herbstlich zugehen. Dass auch der Herbst seine schönen Seiten hat, wird uns Ross bei einer musikalische Weinlese zeigen. Die Orte werden noch bekannt gegeben.