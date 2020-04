Die Schlagerpiloten schenken euch ihr Album

Toll, wenn man solche Fans hat. "Die Schlagerpiloten" haben eine ganz besonders engagierte Fangemeinde, was sich jetzt in diesen Corona-Zeiten zeigt. Denn in der Fangemeinde gibt es eine Schneiderin, die sich angeboten hat Mundschutze zu nähen. Die ersten drei packen die Schlagerpiloten gleich ins unser Osterkörbchen.