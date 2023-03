Natürlich war das Konzert des 84-Jährigen in dem Kulturhaus von Heino ausverkauft. 700 Fans aus drei Generationen feierten mit ihrem Idol seine Hits wie "Rosamunde" oder " Blau blüht der Enzian" . Auch eine Zugabe sang Heino. Offenbar hat es ihm in seinem Namensvetternort sehr gut gefallen. Denn im Interview resümiert der Schlagerbarde:

Heino und Hannelore: 43 Jahre verheiratet. Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Das Dorf in der Provinz Overijssel in der Nähe von Zwolte, gehört zur Gemeinde Raalte und hat 7190 Einwohner. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört das historische Schloss Nijenhuis, das ein Kunstmuseum beherbergt. Außerdem befindet sich in dem Ort das beliebte Ferienlager "Summercamp Heino". Das Camp ist mit einem Gelände von 16 Hektar das größte Summercamp der Niederlande. Es liegt in einer waldreichen Umgebung mit einem großen See.