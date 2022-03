Kein Wunder, dass Nik P. und seine langjährige Freundin Karin nicht unbedingt geplant hatten, noch einmal zu heiraten. Nik P. war bereits drei Mal verheiratet, Karin zwei Mal. Sicherheit, dass sie beide wirklich sehr gut zusammen passen, gab Nik P . die Zeit der coronabedingten Einschränkungen. Wie er in einem Interview mit der Kronen Zeitung sagte, seien es oft die langen Tage in der Pandemie gewesen, die beide darin bestärkt hätten, dass sie fortan den Weg als Mann und Frau sowie als Künstler und Managerin gemeinsam gehen wollen.

Nik P. heiratet seine Managerin Karin kurz vor seinem 60. Geburtstag. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Nun schweben die zwei noch ein wenig auf Wolke sieben, bis der Alltag sie wieder hat. Das ist schon bald, denn Nik P. wird am 6. April 60 Jahre alt. Diesen Geburtstag muss nun nicht nur seine Frau Karin für die Verwandschaft vorbereiten, sondern auch seine Managerin Karin für die Business-Partner und die Fans. Hier musste die geplante große Feier wegen Corona allerdings abgesagt werden. Auf die Frage, ob es schwierig ist, Ehefrau und Managerin zugleich zu sein, antwortet Karin: "So schwierig ist das nicht für mich. Denn ich kenne Nik ja sehr gut und weiß, wann ich was an ihn herantragen kann und wann nicht."