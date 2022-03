Wenn der "Gentleman" des deutschen Schlagers, Semino Rossi, die Hände auf sein Herz legt, schmelzen die weiblichen Fans dahin. Doch auch bei Semino Rossi blieben Beziehungsprobleme nicht aus. 2020, nach 28 Jahren Ehe, gab der Schlagersänger bekannt, dass er und seine Frau Gabi sich dazu entschlossen hätten, eine private Auszeit zu nehmen. Semino zog aus dem gemeinsamen Haus aus und lebte seitdem in einem Wohnmobil.

Die Ehe-Pause habe ihm gut getan, so Semino Rossi weiter im Interview mit der "Bild"-Zeitung. In dieser Zeit habe er gemerkt, wie sehr ihm die Beziehung fehle. Er sei in einer Großfamilie aufgewachsen und könne sich ein Leben ohne den Halt der Familie nicht vorstellen. Bereits vor einigen Wochen sei er wieder zu Hause eingezogen.