Sven Jenssen 2003. Bildrechte: dpa

Im selben Jahr nahm er beim Schlagerfestival in Sopot teil, wo er "Eine kleine Liebesreise ins Wunderland" sang. Auch mit seiner deutschsprachigen Fassung der Schicksalsmelodie aus dem Film "Love Story", die auf verschiedenen Kompilationen veröffentlicht wurde, konnte Sven Jenssen punkten.



1969 und 1971 trat der Sänger live in der ZDF-Hitparade auf, 1972 nahm er am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil. 2014 war Sven Jenssen im Alter von 80 Jahren zu Gast in der Talkshow "Lass mal schnacken", in der er aus seinem Leben erzählte. Sven Jenssen veröffentlichte zwei Alben und zehn Singles.