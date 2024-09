Ela war in den frühen 90er Jahren als Mitglied des Frauen-Trios "Valerie’s Garten" bekannt geworden. Der erfolgreichste Song des Trios "Nächstes Mal am Ende der Welt" blieb zehn Wochen in den deutschen Charts. Als Solistin nahm Ela 1997 mit dem Song "Es lebe die Liebe" am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil, wo sie den fünften Platz erreichte.