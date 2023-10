Große Bekanntheit in der deutschen Schlagerwelt erlangte Jenice (bürgerlicher Name Franziska Czurratis) 2014 als Protagonistin in dem offiziellen Video von Maite Kelly und Roland Kaiser zu "Warum hast du nicht nein gesagt". Gemeinsam mit den beiden Schlager-Ikonen flirtet sie darin mit einem Schauspieler – mittlerweile haben das Video über 150 Millionen Menschen gesehen. Zu dieser Zeit arbeitete Jenice neben ihrem Studium als internationales Model. Ihre Passion war jedoch die Musik. 2017 beendete Jenice ihre Model-Karriere, 2018 erschien ihre erste Single "Tanz mit mir". Mit ihrem Titel "Engel gegen Teufel" trat sie Anfang 2022 bei den "Schlagern des Monats" im "Hit des Monats"-Voting an und konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Derzeit ist Jenice mit Nino de Angelo auf Tournee.