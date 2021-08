Diagnose: Schwere Demenz Schlagersängerin Margot Eskens schwer erkrankt

Die bekannte Schlagersängerin Margot Eskens ist schwer an Demenz erkrankt. Wie ihr Bruder Karl Herrmann Eskens in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" bestätigt, lebt sie seit fünf Jahren in einem speziellen Seniorenpflegeheim. Schon 2013 soll sie die Diagnose bekommen haben.